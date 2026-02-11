Fotovoltaico negli edifici pubblici 

Il Comune di Villaperuccio, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di installazione di impianti fotovoltaici su diverse strutture comunali. Gli edifici interessati dall’intervento sono il Municipio, la palestra, gli spogliatoi e il campo sportivo, la scuola elementare e la scuola dell’infanzia.

La Giunta comunale, dopo un attento studio e un’approfondita elaborazione del progetto di fattibilità, ha deliberato la realizzazione degli impianti in seguito all’ottenimento del finanziamento previsto nell’ambito dell’azione “Just Transition Fund 2021/2027”. Il Comune aveva presentato richiesta di contributo nazionale a fondo perduto nel mese di maggio 2025. Ora, grazie al finanziamento ottenuto, pari a circa 800 mila euro, l’amministrazione potrà a breve avviare i lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici nei cinque plessi comunali. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Marcellino Piras, che ha dichiarato: «È un progetto che permetterà al Comune un notevole risparmio energetico, considerato che potremo beneficiare di un finanziamento completamente a fondo perduto, senza dover restituire alcuna somma».

