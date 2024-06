Fotovoltaico, minacciati 69mila ettari 

Nell’Isola sono stati presentati progetti per una potenza complessiva sei volte superiore alla media italiana. Oltre 800 pratiche legate a turbine eoliche terrestri, pannelli fotovoltaici e torri eoliche off shore per le quali è stata depositata una «richiesta di connessione», cioè un permesso di collegarsi al sistema energetico nazionale per ottenere incentivi e rimborsi. Quasi tutte depositate da multinazionali o da aziende con sede fuori dalla Sardegna.

Un assalto che non tiene conto di come il paesaggio dell’Isola abbia già dato: secondo l’Anev, l’associazione nazionale energia del vento, sono impiantate sui crinali sardi 753 turbine (dossier 2022), circa il doppio della media regionale italiana (365). E se si guarda l’immediato futuro, entro il 2030 il numero complessivo degli impianti eolici potrebbe triplicarsi.

Per non parlare del potenziale consumo del territorio legato alla realizzazione di parchi fotovoltaici. Attualmente sono previsti impianti per una potenza complessiva di 23.000 megawatt. E visto che per produrre 1 megawatt servono dai 2 ai 3 ettari di terreno su cui installare i pannelli, lo spazio da dedicare a queste fabbriche di energia equivale a quello di circa 90mila campi da calcio (69mila ettari). Per l’eolico off-shore, cioè le mega torri (alte 300 metri) piantate davanti alle coste sarde, invece si parla di potenza totale di 17.820 megawatt, da realizzare costruendo 1.188 pale.

