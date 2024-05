«Fotovoltaico? Mai tra alberi e nuraghi» 

A piedi in mezzo alle bellezze naturalistiche e ai siti archeologici a rischio da quando al Ministero sono stati presentati progetti di mega impianti fotovoltaici che nei piani degli speculatori energetici stravolgerebbero la zona. Il Comitato spontaneo per la difesa del territorio di Uta ha accompagnato ieri semplici cittadini e intere famiglie nei luoghi dove è necessario fermare lo scempio ambientale e paesaggistico per sensibilizzarsli ulteriormente su questi argomenti, sul futuro della Sardegna.

Il via

L’appuntamento con i partecipanti a “Sa Tanca de su Marchesu”, a ridosso della Provinciale 2. Oltre sessanta persone, di cui poco meno della metà giunte da i paesi circostanti, hanno risposto alla chiamata del Comitato, nato circa un mese fa. Le ha accolte Romano Meloni è uno dei rappresentanti del Comitato: «Il nostro gruppo, al momento è composto da un centinaio di cittadini, ma siamo ancora in crescita. Il nostro scopo e far conoscere il nostro territorio e tutelarlo dalla speculazione in atto in tutta la Sardegna».

Il territorio di Uta, secondo i dati, risulta uno dei più interessati. «Dai dati Ispra – dice Meloni – è uno dei primi dei Comuni d’Italia per il consumo del suolo, abbiamo superato i duemila ettari di fotovoltaico a terra a Macchiareddu, e ancora si sta estendendo». Presente Nino Melis, ottantacinquenne appassionato di archeologia e grande conoscitore del territorio: «Sono qui per affermare la mia contrarietà a questa espansione indiscriminata, che va a interessare il patrimonio archeologico, agricolo e le zone destinate alla caccia».

Il Comune

L’amministrazione comunale, che ha già avviato un processo di contrasto ai progetti in zone sensibili, è rappresentato dalla vicesindaca, nonché assessore all’urbanistica, Michela Mua: «Sono qui presente come cittadina, ma ricopro anche il ruolo amministrativo. Il tema del territorio per noi è cruciale, è necessario conoscerlo per agire con consapevolezza. Quello che sta succedendo sulla speculazione con le fonti rinnovabili, ma anche con altre attività, spesso è fuori controllo, e il territorio non viene chiamato in causa. Ci siamo attrezzati per dare una risposta negativa tecnica a questi progetti, ma a volte non veniamo neppure consultati. Dobbiamo partecipare tutti, perché i cittadini attivi rendono migliore il paese e possono aiutare a rendere la politica più efficace».

Fabio Restante, 59enne di Cagliari, è uno dei tanti che hanno risposto alla chiamata del Comitato: «Sono qui per solidarietà, mi piace il paesaggio di questo territorio, non si dovrebbero deturpare queste zone quando c’è un’area industriale qui vicino».

A Coccodi

Il corteo si mette in moto verso Coccodi, dov’è presente un impianto fotovoltaico che delimita la zona industriale. A breve distanza viene raggiunta una zona dove è in fase di completamento un nuovo impianto ma, il gruppo viene bloccato da un addetto che vieta l’ingresso. Si riparte verso l’azienda Minola. Questa parte del territorio è stata un esempio per l’agricoltura isolana: nei primi del Novecento, in vari poderi venivano sviluppate importanti sperimentazioni sugli allevamenti e l’agricoltura. Ora restano solo ricordi e terreni incolti.

La strada alberata

Il corteo giunge al “Viale Minola”, una splendida strada alberata, lunga due chilometri e composta da circa un migliaio di eucalipti. Furono piantati intorno al 1910, da Ugo Minola fondatore dell’azienda. Un patrimonio nascosto, di cui fa parte un maestoso esemplare di eucalipto con la circonferenza di cinque metri di diametro. Bellissimo, ma volgendo lo sguardo verso la campagna circostante fanno capolino gli impianti fotovoltaici, che potrebbero avanzare fino allo storico viale. Si prosegue per Su Niu de su Pilloni, importante area archeologica di epoca neolitica, nuragica e romana. Nella valle sottostante, secondo alcune carte potrebbero sorgere diversi impianti fotovoltaici. L’Ultima tappa è Serra Taccoi, dove si trova un esemplare di quercia è in lista per il registro degli alberi monumentali della Sardegna, in una zona minacciata dalla costruzione di un impianto fotovoltaico.

