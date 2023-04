Fotovoltaico, maggioranza divisa 

Contrari in blocco i consiglieri del centrosinistra – Francesca Mulas (Possibile), Fabrizio Marcello e Guido Portoghese (Pd) e Matteo Lecis Cocco Ortu (Sinistra per Cagliari) – al loro voto si è aggiunto anche quello di Alessandro Fadda (dello stesso gruppo di Onnis). Da qui il pareggio, cinque a cinque, che ha impedito l'approvazione della mozione. «Sono favorevole all'istallazione dei pannelli fotovoltaici», spiega l'esponente dei Riformatori che ha votato con l’opposizione, «ma sui 40 siti che il Comune ha già individuato: ovvero in edifici pubblici, scuole e palestre». Da qui il voto contrario

«Una mozione che parte da molto lontano, visto che l'avevo presentata anche nella scorsa legislatura quando ero all’opposizione», spiega il presidente, «il problema dell’energia è diventato primario, visto che i consumi sono gli stessi ma i costi che l'Ente paga ogni anno sono raddoppiati e siamo arrivati quasi a 10 milioni di euro». Stando ai dati indicati nel documento, il Comune ha 500 utenze elettriche e può contare su circa 2 mila metri quadrati di pannelli fotovoltaici posizionati sugli edifici pubblici e, per il futuro, ha già avviato un progetto che prevede altre 40 “comunità energetiche”, sempre da realizzare con lo sfruttamento delle rinnovabili sui tetti di scuole e impianti sportivi. «Quelli già in funzione hanno problemi di funzionamento e manutenzione», prosegue Onnis, «per rispondere ai consumi di tutta la città servono ampi spazi, circa 15 campi da calcio, anche se sarebbe straordinario realizzarne uno della metà. Il risparmio economico e ambientale è evidente, ma il guadagno vero si ha col tempo». All’inizio si era pensato all'area di Su Stangioni, nei pressi della Motorizzazione, ma poi nella mozione l’indicazione dell'area è stata tolta. A conti fatti – sempre stando al documento – servirebbero 15 ettari di pannelli da realizzare con un costo tra i 600 e gli 800 mila euro a ettaro (dunque una decina di milioni).

Maggioranza divisa in commissione sul progetto di un parco fotovoltaico di circa 15 ettari da realizzare alle porte della città per abbattere i 4 milioni e mezzo di euro (costo del 2021 ma che sarebbe raddoppiato nel 2022) di bollette per consumi elettrici pagati ogni anno dal Comune per l’illuminazione delle strade e degli edifici pubblici. Nella commissione “Igiene del Suolo e innovazione” si spaccano i Riformatori e la mozione di indirizzo sul progetto presentata dal presidente Raffaele Onnis non è passata. Il voto contrario di Alessandro Fadda, anche lui dello stesso partito, ha fatto chiudere la conta con un cinque a cinque.

La mozione

Il voto in commissione

Contrari in blocco i consiglieri del centrosinistra – Francesca Mulas (Possibile), Fabrizio Marcello e Guido Portoghese (Pd) e Matteo Lecis Cocco Ortu (Sinistra per Cagliari) – al loro voto si è aggiunto anche quello di Alessandro Fadda (dello stesso gruppo di Onnis). Da qui il pareggio, cinque a cinque, che ha impedito l'approvazione della mozione. «Sono favorevole all'istallazione dei pannelli fotovoltaici», spiega l'esponente dei Riformatori che ha votato con l’opposizione, «ma sui 40 siti che il Comune ha già individuato: ovvero in edifici pubblici, scuole e palestre». Da qui il voto contrario

I contrari

«È importante rivolgere tutti i nostri sforzi e le nostre risorse verso il fotovoltaico e le energie rinnovabili», ammette Francesca Mulas, vicepresidente della Commissione, «ma non possiamo pensare di usare 15 ettari del nostro territorio non urbanizzato per un parco del genere. Bisogna usare superfici già utilizzate in altro modo, ad esempio le coperture degli edifici, e cercare zone che abbiano requisiti precisi, non certo terreno libero che può avere altri usi. Un impianto del genere avrebbe inoltre un impatto devastante sul paesaggio».

