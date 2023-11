Fotovoltaico, l’Aula dice stop 

Cresce l’allarme a Guspini per l’invasione di parchi fotovoltaici considerata «un puro assalto al territorio». Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale è stato votato all’unanimità un ordine del giorno presentato dall’assessore Marcello Fanari. «Sono ottocento gli ettari coinvolti nel solo territorio guspinese che ospiterebbero i pannelli sottraendo terreno all’agricoltura, uno dei principali settori produttivi del paese. Undici progetti di parchi fotovoltaici o agrivoltaici (più uno eolico) al vaglio. E pare siano in arrivo anche altri due parchi agrivoltaici e un eolico. A questi numeri si sommano gli ettari di terre impiegate per le opere accessorie (cavi, cabine)», ha detto Fanari. In Aula, senza distinzione di colori politici, tutti hanno espresso contrarietà e chiesto che vengano introdotte regole certe o moratorie per evitare la speculazione.

L’impatto ambientale

«Ottocento ettari di territorio sono sotto l’assedio di parchi fotovoltaici e agrivoltaici, è un disastro ambientale», ha ribadito il sindaco Giuseppe De Fanti. Oltre a ciò, dai documenti depositati al Ministero della transizione energetica emerge la presenza di una cabina di trasformazione di 12 ettari, che sarebbe la più grande in Sardegna e sorgerebbe su terreni privati nei pressi dell’attuale centrale Enel. «Dalle simulazioni sembra una raffineria in campagna, una città elettrica – ha aggiunto De Fanti –. Inoltre ci sarebbero file di batterie di accumulo che sembrano campi di container, e sotto ai pannelli fotovoltaici qualcuno crede che si possa coltivare qualcosa?». Nella cabina convoglierebbero tutte le linee degli impianti del circondario: «Lo scavo largo quattro metri e profondo 1.50 metri per il passaggio dei cavi, moltiplicati per 10-12 volte è un altro problema: queste opere accessorie non vengono conteggiate nella valutazione di impatto ambientale», chiarisce De Fanti. Simona Cogoni, dalla minoranza, aggiunge che si tratta di «speculazione pura perché si potrebbe virare sull’agrisolare, con impianti sui tetti di strutture già esistenti». Il sindaco rende anche noto che: «La maggior parte di chi cede i terreni a Guspini è gente che ha ereditato la terra. Non sono agricoltori o allevatori, e questo per la comunità è gravissimo, perché pensano alle loro tasche. Agricoltori e allevatori vogliono la terra per lavorarci».

Le voci

Nel dibattito è emerso anche il timore legato alla gestione futura dei moduli fotovoltaici: «La preoccupazione è che tra 100 anni non si riuscirà a smaltire questi impianti, causando ulteriore inquinamento come già successo quando abbiamo introdotto nuove tecnologie, plastica ed eternit», ammette perplessa Cogoni, a cui fa eco l’assessore Fanari: «Di un parco eolico ora a fine vita non sappiamo se e come sarà smaltito e non vogliamo avere ancora timori simili per il futuro. La Regione deve dare le regole». L’assessora Tuveri conclude: «Serve l’autogoverno dell’energia e l’unica strada possibile sono le Cer. Rigettiamo la speculazione per avere un’idea di sviluppo rispettosa delle nostre peculiarità».

