Fotovoltaico, incentivi per l’autoconsumo 

«Le famiglie in Sardegna potranno abbattere i costi energetici».

Si esprime in questi termini l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu, nel commentare la pubblicazione, avvenuta ieri sul sito istituzionale della Regione, del bando sugli incentivi alle persone fisiche per installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo.

Il progetto

«I primi 20 milioni saranno assegnati tramite questo avviso», evidenzia l’assessore Piu. «Sono in totale più di 100 milioni di euro fino al 2030 le risorse stanziate dalla Regione per sostenere le famiglie, di cui 90 milioni già disponibili nel bilancio dell’ente.Questa misura permetterà alle famiglie di abbattere i costi energetici e allo stesso tempo rappresenta un’importante opportunità per le imprese di prossimità».

La legge

Il progetto nasce dall’attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 20 del 2024 e rappresenta il primo passo di un programma pluriennale.

Le domande di incentivo dovranno essere presentate a partire dal primo settembre ed entro il 15 ottobre 2025.

L’incentivo a fondo perduto coprirà tutte le spese previste per la fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo nelle abitazioni di proprietà e di residenza, compresa la copertura assicurativa multirischio, un programma di manutenzione periodica e il monitoraggio delle prestazioni degli impianti da parte delle imprese esecutrici degli interventi.

A chi è rivolto

Potranno partecipare al bando le famiglie residenti in Sardegna con Isee inferiore ai 15 mila euro. La graduatoria premierà chi avrà i requisiti più bassi in termini di reddito e potenza installata, per garantire equità ed efficacia sociale. «In base all’entità delle richieste pervenute», chiude Piu, «si valuterà se procedere allo scorrimento della graduatoria con le risorse disponibili o alla pubblicazione di un nuovo avviso per ampliare la platea dei destinatari».

