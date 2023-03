Fotovoltaico, in campo trenta nuovi parchi: l’allarme dei Comuni  

Oltre trenta i progetti nel Nord Ovest della Sardegna per i quali sette aziende negli ultimi giorni hanno presentato istanza per la valutazione di impatto ambientale. Nell’elenco l’agrivoltaico “Sas Domos” della potenza di 19,689 megawatt, della società Ferrari Agro Energia S.r.l., sito nel Comune di Porto Torres; un altro complesso agrivoltaico della società “Lunestas” (24,4 Mwp) con impianto di produzione nel Comune di Sassari e Stintino e opere in rete anche a Porto Torres. Sempre nel territorio di Sassari due impianti agrivoltaici “Nurra 1” (41.168,4 kWp) e “Nurra 2” (67.540,2 kWp”, rispettivamente delle società Tommaso srl e Tito srl, entrambe con sede a Faenza (Ra). Tra i progetti nella fase di istruttoria anche l’impianto fotovoltaico flottante da 40 megawatt nello specchio acqueo del porto industriale di Porto Torres, proposto da Ep Produzione, e poi ancora l’agro-fotovoltaico “Porto Torres 2” (58.128 kWp) da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari. Infine un’azienda di Roma con un agrivoltaico da 21,7 Mwp. «Si registrano 67 nuovi progetti di fotovoltaico negli ultime due anni e 52 impianti eolici in Sardegna», osserva Vincenzo Tiana, di Legambiente, «per questo chiediamo alla Regione che si faccia un esame complessivo per ciascun comparto».

Spuntano come funghi, a terra e a mare, progetti di impianti fotovoltaici e agrivoltaici che occupano migliaia di ettari di terreni agricoli nella Nurra, nei territori che da Sassari si estendono verso Stintino e la zona industriale di Porto Torres. Distese di pannelli che coprono intere superfici nelle campagne, interventi definiti “uno sciacallaggio ambientale”, specchi scuri che rischiano di trasformare l’Isola in una colonia energetica.

Oltre trenta i progetti nel Nord Ovest della Sardegna per i quali sette aziende negli ultimi giorni hanno presentato istanza per la valutazione di impatto ambientale. Nell’elenco l’agrivoltaico “Sas Domos” della potenza di 19,689 megawatt, della società Ferrari Agro Energia S.r.l., sito nel Comune di Porto Torres; un altro complesso agrivoltaico della società “Lunestas” (24,4 Mwp) con impianto di produzione nel Comune di Sassari e Stintino e opere in rete anche a Porto Torres. Sempre nel territorio di Sassari due impianti agrivoltaici “Nurra 1” (41.168,4 kWp) e “Nurra 2” (67.540,2 kWp”, rispettivamente delle società Tommaso srl e Tito srl, entrambe con sede a Faenza (Ra). Tra i progetti nella fase di istruttoria anche l’impianto fotovoltaico flottante da 40 megawatt nello specchio acqueo del porto industriale di Porto Torres, proposto da Ep Produzione, e poi ancora l’agro-fotovoltaico “Porto Torres 2” (58.128 kWp) da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari. Infine un’azienda di Roma con un agrivoltaico da 21,7 Mwp. «Si registrano 67 nuovi progetti di fotovoltaico negli ultime due anni e 52 impianti eolici in Sardegna», osserva Vincenzo Tiana, di Legambiente, «per questo chiediamo alla Regione che si faccia un esame complessivo per ciascun comparto».

Le pratiche

Un numero crescente di pratiche relative a richieste di insediamento in ambito agricolo di grandi centrali fotovoltaiche. Il comitato scientifico di Legambiente ha assorbito il controllo della moltitudine di progetti. Seppure favorevoli alle fonti rinnovabili, gli ambientalisti sostengono il coinvolgimento dei territori. «I Comuni devono essere informati prima della presentazione dei progetti», sostiene Tiana.

I sindaci

Sulla stessa linea i sindaci di Alghero e di Porto Torres, Mario Conoci e Massimo Mulas. «Non possiamo accettare che il nostro territorio venga invaso da progetti di queste dimensioni senza prima essere stati consultati. Una valutazione che come amministrazioni comunali abbiamo il diritto di fare, evitando imposizioni dall’alto». Sulle ultime richieste avanzate, Porto Torres attende di conoscere il progetto nel dettaglio, prima di esprimere una valutazione puntuale. «Non si è pregiudizialmente contrari ai nuovi investimenti energetici», aggiunge Mulas «il nostro timore è che si tratti di investimenti fini a se stessi senza reali benefici per i sardi».

Il Consorzio industriale provinciale di Sassari aveva posto un limite al proliferare degli impianti fotovoltaici, fissando al 20 per cento la possibilità di realizzare tali progetti nelle aree consortili di Sassari, Alghero e Porto Torres, un limite fissato sulla base della percentuale del 35 per cento consentita dalla legge regionale per tutti i Consorzi industriali.

