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Gonnesa
23 luglio 2026 alle 00:45

Fotovoltaico, il Consiglio ha detto “no” 

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Gonnesa dice no al parco fotovoltaico che la Ccen Gonnesa 1 srl, società con sede a Bolzano, vorrebbe installare a Pintixedda, nell’ex cava di sabbia non lontana dalle dune e dalla costa. Il Consiglio comunale ha espresso parere negativo sul progetto, ora il Comune invierà il parere, la relazione tecnica e la sentenza del Tar dello scorso febbraio all’attenzione del Ministero dell’Ambiente. «Tempo fa i rappresentanti di questa società sono già venuti in Comune e abbiamo già detto il nostro no in quella occasione – ha detto in Consiglio il sindaco Pietro Cocco – ma adesso il progetto è stato presentato al Mase, che ha dato il via alla Valutazione di impatto ambientale. Il nostro parere non è cambiato, non perché siamo contrari alle energie rinnovabili che anzi saranno necessariamente il futuro in fatto di energia, ma in quel sito particolare il nostro Puc adeguato al Ppr ha previsto una zona F, quindi turistica, con un Piano di recupero ambientale. Una programmazione del nostro territorio incompatibile con un parco fotovoltaico».

Nei giorni scorsi anche il Comitato Nuraxino a difesa del territorio, con il suo presidente Giancarlo Ballisai, ha preso posizione contro il parco fotovoltaico a Pintixedda, annunciando la presentazione di osservazioni al Mase, in considerazione della zona costiera e di tutela in cui dovrebbe sorgere l’impianto. Contrarietà anche dal consigliere comunale Antonello Casu, che non ha potuto partecipare al Consiglio. «Confermo la mia netta contrarietà al progetto del fotovoltaico a Pintixedda», dice Casu. (a. pa.)

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