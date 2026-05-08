«Fotovoltaico? Faremo barricate» 

Un’accelerazione sì, ma delle polemiche. Dopo il Consiglio comunale, a Nuoro è scontro sulle aree di accelerazione energetica individuate dalla Regione anche a Pratosardo. L’opposizione parla di un Comune “contro la Regione”, mentre gli operatori annunciano battaglia e non escludono un ricorso al Tar. La maggioranza minimizza «si vuol politicizzare un atto amministrativo a tutela di tutti».

Pronte le barricate

Giampiero Pittorra, del Consorzio operatori che ha presentato osservazioni alla Regione: «Siamo pronti a fare le barricate, anche davanti al Tar», afferma. «Le nostre osservazioni sono sovrapponibili a quelle del Comune, anche se più precise sugli aspetti legati alle aree boschive e ai vincoli». Critica la gestione del Consiglio: «Eravamo convinti di poter intervenire nel dibattito, non è avvenuto. Non vogliamo boschi coperti da pannelli a terra di società che nemmeno conosciamo. Preferiamo puntare sulle comunità energetiche: abbiamo già costituito Sardegna Energie». Nelle osservazioni emergono diverse criticità: dalla tutela del suolo produttivo alla coerenza con la pianificazione industriale e artigianale dell’area. Segnalati problemi idraulici e ambientali legati al bacino del rio Gasones, dove parte del corso d’acqua risulta già canalizzato e tombato e nuove superfici impermeabili potrebbe aumentare il rischio di allagamenti. Sul tavolo i limiti di accessibilità nella zona in caso di emergenze e la presenza di vincoli archeologici e paesaggistici. La questione è approdata in aula con una mozione della consigliera Maura Chessa, poi bocciata dalla maggioranza. Chessa parla di «un fatto politico gravissimo. Ancora una volta Pratosardo viene lasciata sola».

Roba amministrativa

Tenta di riportare il dibattito su un piano tecnico-amministrativo Annalisa Canova del M5S, che respinge le accuse di uno scontro tra Comune e Regione. «Si tratta di un intervento tecnico preliminare, non politico», spiega. «Tutti gli enti coinvolti presentano osservazioni. Anche il sindaco, come rappresentante del Comune, ricorda alla Regione i vincoli presenti sul territorio. Non significa andare contro, ma collaborare alla definizione di un piano finale condiviso e completo. È come dire che se la Soprintendenza presenta osservazioni allora compie un atto politico. Assurdo».

Critico Pierluigi Saiu, che attacca Alessandra Todde. «La Regione ha approvato a marzo il piano delle aree di accelerazione, individuando a Nuoro la zona industriale di Pratosardo ma includendo anche aree boschive, fiumi e nuraghi». Saiu ricorda che il Comune ha presentato osservazioni contestando la perimetrazione e chiedendo una revisione delle aree. «Attraverso quelle osservazioni, il Comune ha contestato le scelte della Regione. Non per coraggio: l’amministrazione non poteva più nascondersi dopo le prese di posizione degli operatori e delle opposizioni». Minimizza Giovanni Mossa (Pd): «Il tema è già stato affrontato attraverso gli atti e le osservazioni del Comune alla Regione».

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