Fotovoltaico e truffa, condanna a 8 mesi 

A Paulilatino c’era stato solo un tentativo, mentre a Santu Lussurgiu la truffa era stata consumata. Così ha stabilito ieri la giudice Cristiana Argiolas che ha condannato Claudio Murru a otto mesi, accogliendo la richiesta formulata nella scorsa udienza dal pm Giuseppe Scarpa. Al centro della vicenda l’installazione di un impianto fotovoltaico proposto da Murru prima a un cittadino di Paulilatino, che però non aveva accettato, successivamente a un altro di Santu Lussurgiu: quest’ultimo aveva, invece, accolto.

Il fatto risale a quattro anni fa, quando Murru si presentò alla persona offesa (parte civile nel procedimento con l’avvocato Giuseppe Motzo) prospettandogli che l’impianto sarebbe stato a costo zero, senza peraltro presentargli un piano economico-finanziario per l’investimento tale da giustificare quanto promesso. Secondo l’accusa, aveva rassicurato il cliente che per l’installazione dell’impianto fossero previsti incentivi statali e gli aveva fatto firmare i contratti convincendolo che quello finanziario avesse il solo scopo di anticipare il costo dell’impianto, le cui rate sarebbero state pagate con quanto ricevuto a titolo di incentivi statali. In altre parole, aveva indotto in errore il cliente sugli effettivi costi, con un danno pari a 25mila euro, cioè la somma totale del finanziamento sottoscritto. Il cliente si era reso conto quando aveva ricevuto la richiesta di pagamento della prima rata del finanziamento e da lì era partita la querela.

L’avvocato difensore Antonio Incerpi, nel respingere le conclusioni della pubblica accusa, ha negato la volontà di truffare da parte dell’imputato, sostenendo che il cliente fosse stato informato delle condizioni del contratto e che la vicenda non avesse profili penali ma civilistici. (p. m. )

