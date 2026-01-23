VaiOnline
San Gavino.
24 gennaio 2026 alle 00:11

Fotovoltaico e innovazione, 450mila euro al Comune 

Nuovi finanziamenti per il Comune di San Gavino in diversi settori per un totale di 450mila euro. Per l’acquisto di mezzi e attrezzature un fondo di 199mila e 930 euro. Questi soldi consentiranno di ampliare il parco mezzi del Comune e rendere più razionale e strutturata la manutenzione delle zone verdi urbane e rurali, anche in ottica di prevenzione del rischio di incendi. Altri 44mila euro sono arrivati grazie al bando ministeriale “Risorse in Comune”, come spiega il sindaco Stefano Altea: «I fondi serviranno per la digitalizzazione e in particolare per l’acquisto di hardware e software innovativi per processi e archivi, per la riqualificazione degli spazi con l’introduzione di arredi ergonomici e soluzioni per migliorare gli ambienti di lavoro. Inoltre ci sarà la valorizzazione del capitale umano con l’adozione di nuovi modelli organizzativi e formazione».

Infine è arrivato anche un altro finanziamento di 200mila euro per l’acquisto di una batteria di accumulo per l’impianto fotovoltaico dello stabile di via Fermi. «Si tratta», aggiunge il primo cittadino, «di un importante investimento che rientra nella nostra filosofia di rispetto per l’ambiente, di favore verso le energie rinnovabili e di contenimento delle spese». Così l’edificio di via Fermi diventa sempre più ecosostenibile e consentirà un risparmio alle casse del Comune e di avere delle bollette meno salate. (g.pit.)

