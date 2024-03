Fotovoltaico e eolico, tensione in Consiglio 

Fotovoltatico, eolico off shore, cavidotti: l’assalto delle rinnovabili ritorna in Consiglio comunale a Portoscuso. È stata la minoranza a chiedere una discussione per avere chiarezza sui tanti progetti che interessano il territorio comunale. Il sindaco Ignazio Atzori ha illustrato tutte le richieste, soffermandosi su quella in fase più avanzata. «Il progetto della Ichnusa Wind Power va avanti, un parco eolico off shore in acque internazionali, il cavidotto dovrebbe arrivare a Portoscuso - dice il sindaco - il Ministero ha posto una serie di richieste di integrazioni, ora aspettiamo di leggere ciò che risponderà la società. Non siamo contrari a priori alle rinnovabili ma il progetto, così com’è, non ci trova d’accordo. Come metodo da seguire sarebbe il caso di individuare noi, a livello comunale, le aree da destinare a queste iniziative con un’indicazione cartografica precisa». L’opposizione esprime non poche perplessità sui parchi di energia alternativa. «Non si capisce perché dev’essere sempre Portoscuso mettere a disposizione le sue terre - ha detto il capogruppo Stefano Ariu - sono dell’avviso che si debba dire no a questa ipotesi, senza neanche chiedere delle compensazioni». Linea condivisa anche da Rossano Loddo. «Non possiamo destinare le nostre aree libere a queste iniziative - ha detto - si tratta dei terreni dove i nostri cittadini vanno a caccia o a fare una passeggiata. Dobbiamo decidere quale strada prendere e farci sentire, se necessario». Nel corso del Consiglio sono stati approvati alcuni punti in previsione del bilancio, tra cui il Dup che è passato con il voto contrario della minoranza.

