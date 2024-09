Fotovoltaico, duemila pannelli in fiamme a Tuili 

Attentato incendiario nelle campagne di Tuili, dove nella notte tra lunedì e martedì il fuoco ha distrutto duemila pannelli fotovoltaici accatastati all’aperto, a circa 200 metri dall’area dove, tra qualche giorno, sarebbero dovuti essere installati. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, il rogo è doloso: sul posto sono state rinvenute alcune taniche di benzina, e alcune delle telecamere di sorveglianza avrebbero filmato due persone che sono transitate nell’area poco prima che scoppiasse l’incendio.

Le comunità della zona esprimono il loro disappunto per l’episodio.

La cronaca

Alle 4 del mattino l’allarme. In fiamme, nella zona industriale Pardu Argiolas, i pannelli destinati alla costruzione di un piccolo parco fotovoltaico da circa due megawatt: due blocchi da 990 kilowatt ciascuno. Moduli di proprietà della multinazionale polacca Greenvolt Power che aveva acquistato l’appezzamento di terreno e provveduto a svolgere il regolare iter autorizzativo attraverso il Suape del Comune, ottenendo l’autorizzazione nel 2022.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ales con i colleghi di Cagliari. Le procedure di spegnimento e di bonifica sulla catasta di pannelli fumanti sono durate fino a ieri sera. I vigili hanno operato con ruspe e mezzi pesanti per smuovere i detriti e spegnere i vari focolai profondi.

L’intera fornitura sarebbe stata distrutta. L’azienda, comunque, era assicurata.

Indagano i carabinieri del Radiomobile di Sanluri e della stazione di Barumini.

«Comunità pacifica»

Incredulo il sindaco di Tuili , Andrea Locci: «La nostra – dichiara – è una comunità tranquilla e pacifica, faccio fatica a credere che sia successa una cosa simile. Siamo dispiaciuti: ci sono altri modi per esprimere il disaccordo. Gli atti vandalici non fanno parte del nostro modo di essere». Il primo cittadino mette quindi l’accento su un problema ora difficile da risolvere: «L’inquinamento dovuto alle sostanze nocive ora liberate nell’ambiente chi lo va a sistemare?»

Anche Michele Zucca, sindaco di Barumini , condanna il gesto: «Sono preoccupato del clima che si sta generando, ragione per cui diventa ancora più urgente avviare l'opera di regolamentazione in materia, in condivisione tra la Regione e gli enti territoriali».

Sandro Branca, sindaco di Genuri , ricorda che «più volte abbiamo stigmatizzato, nelle opportune sedi, atti e azioni contro la speculazione energetica mascherata da riconversione green. Contestualmente non possiamo tollerare atti violenti che inficiano i nostri sforzi a salvaguardia delle nostre comunità. Affermiamo con forza che nel 2024 esistono strumenti leciti, legali e democratici di dialogo e confronto. Nessuna azione violenta e terrorista può essere accettata».

Per Andrea Lampis, sindaco di Las Plassas , «simili azioni non sono una buona soluzione perché il dissenso va espresso con il dovuto rispetto sia per le persone sia per la proprietà altrui».

«Regalo agli speculatori»

Sulla vicenda interviene anche Roberto Scema, ex dirigente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla e ora dirigente scolastico nelle scuole della zona: il gesto, sostiene, è «un grande regalo agli speculatori: con queste azioni si va oltre la protesta e si vanifica quello che di buono viene fatto da cittadini e comitati». Da uno dei comitati antispeculazione attivi sul territorio, Francesco Risiglione condanna il gesto: «Cerchiamo di tutelare il territorio civilmente. Auspico che i responsabili siano individuati e puniti in modo esemplare».

