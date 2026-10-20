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Guspini.
21 ottobre 2026 alle 00:34

«Fotovoltaico,  diffida al Suape » 

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Parte una doppia diffida, ad opera del Presidio permanente del popolo sardo, al Suape dell’Unione dei Comuni Monte Linas-Dune di Piscinas e, per conoscenza, al sindaco di Guspini. Il motivo è da cercarsi nel progetto dell’impianto fotovoltaico galleggiante previsto nella ex cava di Cort’e Semuccu, al quale si oppone con forza la popolazione. L’area, una cava di cinque ettari e profonda decine di metri, è diventata un habitat per uccelli anche migratori e una riserva d’acqua antincendio. A poche centinaia di metri ci sono i menhir di Perdas Longas, il nuraghe Urradili e una villa romana con terme. L’area è sotto tutela paesaggistica e ad altissima pericolosità idraulica.

La prima diffida è stata inviata per la «mancata consegna degli atti», la seconda per la «mancata pubblicazione dell’esito della conferenza di servizi sull’impianto», spiega il presidente del presidio, Davide Fadda. Si tratta di un progetto di competenza comunale da 3,95 MWp della società veneta Apice Verde (in partnership con la francese Ciel & Terre). Francesco Marras e Marino Melis, attivisti del presidio: «Una vicenda paradossale sul metodo e grave sul piano legale». Aggiunge Fadda: «Procedura contrassegnata da numerose criticità, carenze ed omissioni». Gli elaborati, chiesti il 28 agosto, andavano forniti entro 30 giorni: il 13 ottobre, a termine scaduto, il Suape ha comunicato una proroga al 12 novembre, che il presidio contesta. Alla conferenza del 17 settembre, secondo il presidio, «Soprintendenza e ufficio regionale del paesaggio si sono espressi contro». L’esito andava pubblicato all’albo pretorio, ma a oltre un mese «non se ne ha traccia». Il presidio valuta «ulteriori iniziative, anche di tipo giurisdizionale».

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