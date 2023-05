Fotovoltaico, danno da 13 milioni 

«Dalla ricostruzione effettuata emerge la sicura connotazione dolosa della condotta dei convenuti, in ragione del ruolo di amministratori della società, in quanto pienamente consapevoli della natura fittizia della destinazione agricola dell'impianto realizzato e della assoluta carenza di tutti i presupposti che avrebbero legittimato l' accesso agli incentivi in questione». Nei fatti, dunque, per i giudici della Corte dei Conti della Sardegna la società agricola “Enervitabio San Giovanni”, con impianti a San Giovanni Surgiu, avrebbe avuto ben poco di agricolo, nascondendo invece una truffa ai danni del Gestore servizi energetici (GSE), l'azienda statale che riconosce gli incentivi sulle energie alternative. Nei giorni scorsi i magistrati erariali hanno condannato gli amministratori Paolo Magnani (di Sant’Anna Arresi), Paolo Franco Balia (di Sant’Antioco) e il romano Valerio Veltroni (fratello del più noto Walter, ex segretario del Pd) a risarcire il Gse con oltre 13 milioni di euro.

La sentenza

La Corte presieduta dalla giudice Donata Cabras ha accolto la richiesta del Procuratore regionale Bruno Tridicio e del vice Valeria Motzo, ritenendo che i tre manager sapessero perfettamente che mancava «la sussistenza di un’attività agricola tale da rendere la produzione di energia attività connessa e funzionale all’attività principale d’impresa». In altre parole, quella che era stata realizzata non era più un’azienda agricola, ma una mini centrale fotovoltaica che raccoglieva milioni di euro di incentivi. Da qui la condanna a pagare al GSE, a titolo di risarcimento del danno, la somma di 13.591.841,60 e la conferma, per la stessa somma, del sequestro conservativo. A difendere i tre manager c'erano gli avvocati Guido e Federico Manca Bitti e Matilde Mura che hanno sostenuto la regolarità della destinazione d’uso dell’azienda agricola (produceva tra l'altro aloe vera) e che gli incentivi energetici fossero dunque legittimi.

L'inchiesta penale

Nel dicembre 2018 il pm Daniele Caria aveva chiuso l'inchiesta per truffa ai danni dello Stato, dopo le indagini del Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale e dal Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza. Il Gip aveva poi disposto il sequestro di 130 fabbricati e terreni dislocati in Sardegna ed Emilia Romagna, 280 conti correnti e cassette di sicurezza, come equivalente della presunta truffa. La difesa ha poi dimostrato che i soldi del Gse venivano depositati su conti romani: da qui il trasferimento per competenza al Tribunale della Capitale.