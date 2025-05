Fotovoltaico col raggiro, scatta il sequestro 

Tra il 2018 e il 2021 avrebbero disseminato l’Isola di impianti fotovoltaici prospettando ai clienti che entro pochi mesi dall’attivazione avrebbero ottenuto l’erogazione di fondi europei con il rimborso dell’85% della spesa sostenuta ed il restante 15% attraverso incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dall’Enea. Peccato che non fosse vero e alla fine tutti hanno pagato migliaia di euro senza vedere alcun rimborso. Nasce così un’inchiesta della Procura di Cagliari su quattro società cagliaritane che si occupo di fotovoltaico e solare termico che ha portato nei giorni scorso al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una Porsche Cayenne e una Ferrari F151, vari immobili, conti e beni per 744mila euro nei confronti dei titolari delle aziende. Gli indagati sono almeno tre a cui viene contestata l’associazione a delinquere, la truffa e l’autoriciclaggio delle somme derivate dai raggiri.

L’inchiesta

Titolare dell’inchiesta, aperta nel 2019, è il procuratore aggiunto Guido Pani che ha raccolto una serie di informative arrivate da Carabinieri, Finanza e Squadra Mobile della Quartura da varie zone della Sardegna (Cagliari, Sinnai, Arbus, Arbatax e altri centri). Ad occuparsi delle indagini, alla fine, è stato incaricato il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Cagliari che ha materialmente eseguito il sequestro. Stando all’ipotesi investigativa ci sarebbero state una serie di truffe consumate negli anni attraverso le quattro aziende che operano pressoché in tutta l’Isola: dal racconto dei privati che hanno presentato le querele (anche all’Adiconsum), risulta che gli indagati, almeno tre come detto, avrebbero firmato contratti per fornire e installare impianti fotovoltaici con la consapevolezza che i vantaggi promessi fossero inesistenti. Per indurre i clienti all’acquisto dei pannelli veniva promessa, oltre ad un notevole risparmio sulla bolletta, anche il totale recupero dei costi sostenuti attraverso detrazioni fiscali e rimborsi dell’Agenazia delle Entrate o dell’Enea, subito dopo il collaudo dell’impianto. Nessuna delle promesse – ipotizza il giudice per le indagini preliminari Manuela Anzani che ha firmato l’ordine di sequestro – sarebbero state mantenute, anche perché in un modo o nell’altro gli impianti non sarebbero stati mai del tutto ultimati e collaudati. Ora bisognerà attendere per conoscere quali siano le società interessate e il numero esato degli indagati a cui si contesta, come detto, l’associazione a delinquere finalizzata alla truffa e l’autoriciclagigo delle ingenti somme incassate.

