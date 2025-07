Fotovoltaico a Sant’Elia, lo stop della Difesa 

Nessun parco fotovoltaico a Sant’Elia. La conferma che tutti aspettavano è arrivata ieri dal ministro della Difesa Guido Crosetto che, in una lettera inviata al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, ha comunicato che i 37 ettari di terreni militari del colle cagliaritano di Sant'Ignazio saranno esclusi dal disciplinare di gara del bando Energia 5.0 dell'Agenzia Difesa Servizi. Comandini ha letto in Aula la missiva: «Quei terreni, come ho sottolineato nella lettera inviata il 2 luglio, devono tornare nella disponibilità dei sardi come previsto anche dall'accordo Stato - Regione firmato nel 2008», ha detto il presidente dell’Assemblea, «la buona notizia arriva a seguito delle iniziative che abbiamo svolto come Regione Sardegna, Consiglio regionale, Comune di Cagliari e tutte le istituzioni che si sono mosse. Ringrazio anche il ministro perché ha colto lo spirito attraverso il quale ci siamo mossi».

«Una conferma»

A stretto giro è intervenuta anche la presidente della Regione Alessandra Todde: «Avevamo detto con chiarezza qualche giorno fa che nel colle Sant'Elia non si sarebbe fatto alcun parco fotovoltaico e che le interlocuzioni per la cessione dell'area alla Regione avevano già un crono programma preciso. Oggi, la decisione del Governo conferma ciò che sosteniamo da tempo: quel progetto non era compatibile con la tutela del paesaggio, della storia e dell'identità di uno dei luoghi più simbolici di Cagliari e della Sardegna. Ringrazio il ministro Guido Crosetto per il dialogo istituzionale». In ogni caso, ha aggiunto, «continueremo a vigilare con determinazione su tutte le aree sensibili della Sardegna. La transizione ecologica è una priorità, ma deve essere costruita assieme ai territori, non calata dall'alto».

FdI

Soddisfazione da parte di FdI: «Il colle è salvo», scrive in una nota la senatrice Antonella Zedda, «è un’ennesima conferma di quanto sapevamo già dopo le rassicurazioni del ministro Crosetto: quella zona è esclusa dal bando nazionale per l’individuazione di aree militari da mettere a disposizione dei siti per la produzione di energia rinnovabile. Del resto, si tratta di un’area già vincolata. L’impegno del Governo per la tutela del paesaggio e dei luoghi di valore storico e identitario continua, al netto di qualche detrattore poco credibile». Il capogruppo in Consiglio Paolo Truzzu aggiunge: «Eravamo certi che sarebbe andata a finire in questo modo».

«Il dialogo ha funzionato»

Sul punto è intervenuto anche il presidente del gruppo Forza Italia, Angelo Cocciu: «Crosetto ascolta la Sardegna e rispetta il colle di Cagliari», ha dichiarato, «una comunicazione che conferma ciò che FI Sardegna ha da sempre sostenuto, ossia che le scelte che riguardano il nostro territorio devono essere ponderate, partecipate e rispettose dell’identità paesaggistica e culturale dell’Isola». Inoltre, «contestualmente vogliamo stigmatizzare il clima di allarme che alcune forze politiche di questa maggioranza in Regione hanno voluto alimentare nelle scorse settimane, generando confusione e tensioni immotivate. Il risultato odierno è frutto del dialogo istituzionale e non della protesta urlata. La lettera inviata dal presidente Comandini ha rappresentato un passaggio corretto in quella direzione e la risposta del ministro Crosetto è la dimostrazione che, quando le richieste sono fondate e avanzate con serietà, trovano ascolto».

Il pressing

Sulla vicenda sono intervenute tutte le istituzioni direttamente coinvolte ma non solo. Iniziative ardite come questa dei 37 ettari nel colle Sant’Ignazio a Sant’Elia hanno riacceso lo spirito combattivo dei comitati contro la speculazione energetica. Lo stesso che l’estate scorsa portò alla raccolta di quasi 211mila firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello24. E che nei giorni scorsi è scaturito in tre diverse manifestazioni: un flash mob del Comitato Bentu de Libertadi della Città Metropolitana di Cagliari nel Colle di Sant’Elia. Stesso format a Santa Cristina, sito millenario e sacro minacciata dalle pale eoliche. Infine la marcia da Santa Cristina a Barumini, altro luogo iconico dell’identità sarda finita sotto minaccia. In particolare, durante il flash mob di Cagliari è arrivata la richiesta di approvare la proposta di legge di iniziativa popolare che ora giace in qualche cassetto dell’archivio del Consiglio regionale: «Offrendo una copertura urbanistica, la legge di Pratobello è l’unica a poter fungere da scudo contro assalti come quelli a cui stiamo assistendo da due anni a questa parte». (ro. mu.)

