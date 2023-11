Fotovoltaico a San Giorgio 

Una chiesa più green, in linea con il programma per la transizione energetica dell’Unione Europea. Si sono conclusi a Donori i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della Chiesa di San Giorgio. Un intervento realizzato grazie a un finanziamento di 40mila euro: «Grazie alla legge per gli oratori avremo un edificio di culto più moderno ed energeticamente indipendente – dice con orgoglio il parroco don Fabrizio Pibiri che a breve lascerà la guida della parrocchia per altri importanti impegni pastorali – è un’opera importante che arriva dopo i lavori di restauro dei mesi scorsi che hanno interessato la facciata e il tetto della chiesa». Lavori che hanno permesso di eliminare le infiltrazioni d’acqua, di risanare la copertura e gli intonaci e la sistemazione dei canali di scolo. Con il restauro è stato inoltre recuperato l’antico prospetto della facciata. (c.z.)

