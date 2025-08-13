VaiOnline
Rio Foxi.
14 agosto 2025 alle 00:47

Fototrappole per scovare gli incivili  

Dopo la bonifica arrivano le fototrappole, posizionate lungo gli argini del Rio Foxi per frenare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Una strategia messa in campo dalla polizia metropolitana con il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale, mentre proseguono i lavori di pulizia del rio quartese iniziati nelle scorse settimane con la regia della Città metropolitana e dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Quartu.

Il cantiere riprenderà lunedì, dopo la pausa di Ferragosto, nel tratto di canale che attraversa la zona di Is Ammostus. «Stiamo cercando di restituire a quel comparto della città un ambiente più decoroso e più pulito», commenta Martino Sarritzu, consigliere metropolitano con delega all’Ambiente. «La zona ha un grande potenziale, per esempio potrebbe essere utilizzata da chi corre e si allena negli sterrati», dice, «questo comporterebbe un maggior controllo a scapito di chi ci va per liberarsi dei rifiuti».

Nei giorni scorsi sono state posizionate alcune fototrappole. «Dopo l’attività di pulizia importante e dispendiosa che è stata fatta con il settore Ambiente del Comune, e la stessa De Vizia, l’obiettivo ora è contrastare il fenomeno del continuo abbandono di spazzatura lungo gli argini del Rio Foxi». A breve la stessa pulizia - delle canne e dei rifiuti - verrà fatta anche nel Rio Is Cungiaus, definita dopo un recente sopralluogo: un intervento non semplice a causa della grande presenza di vegetazione e per l'ampiezza del rio. «In ogni caso», conclude il delegato all’Ambiente, «sarà garantito un ripristino ambientale in termini di sicurezza e di decoro ambientale».

COMMENTI

