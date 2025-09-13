Fototrappole in campagna per smascherare chi inquina 

Settantamila euro per la bonifica delle discariche abusive e installazione delle fototrappole. È l’obiettivo del comune di Uta che ha ottenuto dalla Regione uno stanziamento per lottare contro i rifiuti abbandonati.

«Le discariche abusive», spiega l’assessore Graziano Meloni, «rappresentano una grave minaccia per la salute e per l’ambiente. Pensiamo alle sostanze tossiche che si sprigionano durante gli incendi, sempre più frequenti nelle nostre campagne, e alle emissioni di diossine che contaminano aria, suolo e acqua. Bonificare significa proteggere la salute dei cittadini e allo stesso tempo salvaguardare l’ecosistema locale».

Per i Comuni è impossibile, da soli, riuscire a risolvere del tutto i problema della spazzatura abbandonata. Meloni ricorda: «Grazie a questi investimenti della Regione, non solo restituiamo pulizia e sicurezza al nostro territorio, ma lo valorizziamo, creando le condizioni per un ritorno anche economico e sociale. Oltre alla bonificare ci saranno anche le foto trappole che potranno sorvegliare i punti più sensibili, individuare i responsabili degli scarichi e assicurarci che paghino». Non solo con una multa, ma anche dal punto di vista penale: chi abbandona rifiuti commette un reato penale.

«Stiamo portando avanti una battaglia di civiltà, di rispetto e di giustizia», dice l’assessore. «Grazie all’impegno congiunto del Comune e della Regione, Uta potrà diventare un esempio di come si difende e si valorizza il proprio territorio». (l. e.)

