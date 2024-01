Fototrappole contro le discariche abusive 

Continua a San Giovanni Suergiu la lotta contro le discariche abusive e gli accumuli di rifiuti speciali nel territorio comunale. È di pochi giorni fa l’ordinanza firmata dalla sindaca del paese, che obbliga un cittadino che possiede un terreno nella frazione di is Urigus, alla rimozione, al recupero e conferimento presso un centro autorizzato allo smaltimento in base ai tipi di rifiuti, che erano stati abbandonati nei propri terreni. Successivamente dovrà produrre una relazione degli interventi eseguiti, corredata dalla certificazione comprovante lo smaltimento. Ordinanza che arriva a seguito di un accertamento da parte del corpo di vigilanza ambientale di Iglesias; gli agenti hanno rilevato il fatto che nel terreno erano stati abbandonati e depositati in maniera incontrollata sul suolo rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da demolizioni di autoveicoli ed altre tipologie di rifiuti classificati urbani.

«In questi anni – dice l’assessora Camilla Melis – si è lavorato attivamente con il Corpo forestale per la tutela del territorio e la repressione dei reati ambientali. A attualmente il Corpo forestale ha in gestione alcune fototrappole acquistate dal Comune». (f. m.)

