Fototrappole a caccia di incivili 

L’altra faccia di Arbatax: non quella da cartolina delle spiagge, del mare cristallino e dei locali affacciati sulla costa. Sulle strade che conducono nelle località prese d’assalto dai turisti, c’è un’altra cartolina meno ammaliante. Sono i cumuli di rifiuti abbandonati dagli incivili, molto spesso accanto a immondizia lasciata da altra gente. Alcuni dei tanti responsabili di comportamenti illeciti sono stati inchiodati dalle fototrappole. Le contromisure cominciano a dare i risultati auspicati. Sedici le persone sanzionate con verbali da 400 euro. Dentro i sacchi gli accertatori hanno trovato di tutto: vestiti, oli esausti, pezzi di elettrodomestici e di auto, sacchetti di rifiuti domestici e pieni di bottiglie di vetro. Accanto al classico materasso non mancano i rimasugli di mini cantieri domestici. Come se dopo la ristrutturazione di un bagno fosse lecito lasciare per strada i sanitari o le vecchie piastrelle con tanto di colla aggrappata.

Incivili scatenati

Gli agenti della polizia locale e i barracelli di Tortolì, al comando rispettivamente di Marta Meloni e Maurizio Lorrai, li hanno sorpresi tramite le videocamere mimetizzate. L’atteggiamento è comune a chiunque si macchi di questa tipologia di reato. Senza trascurare il danno ambientale enorme di un malcostume che si ripropone in ogni estate. Lasciano l’auto in sosta davanti alle isole ecologiche, si guardano attorno e non appena capiscono che il traffico è pari a zero aprono il baule, afferrano le buste e le gettano all’esterno della struttura. Poi, con il solito guizzo, risalgono in macchina, mettono in prima e si dileguano. Operazione completata in pochi istanti. Ignari, però, che da qualche tempo sono in funzione le fototrappole. Consapevoli, invece, che tutto ricade sui contribuenti, anche e soprattutto su chi smaltisce i rifiuti rispettando la legge.

Il comandante

Lorrai traccia il bilancio dell’attività svolta. «È stato fondamentale l’utilizzo delle fototrappole che si sono rivelate strumento indispensabile e utile a evitare molti servizi di piantonamento sul posto. Ma - fa notare il capitano - ancora più indispensabile è la stretta collaborazione con la stazione Forestale di Tortolì, il suo comandante Giorgio Usai, e la polizia locale per l’organizzazione dei servizi e lo scambio di dati». Le zone sotto controllo sono il litorale di Orrì, compresa la fascia più interna, le zone rurali attorno a Monte Attu, l’area industriale e tutte le altre aree individuate e soggette alle discariche abusive con un’attenzione particolare riservata alle isole ecologiche. «I pattugliamenti e anche i sopralluoghi su segnalazione dei cittadini - prosegue Lorrai - ci hanno fatto individuare nuove aree di discarica più nascoste e delocalizzate prontamente poste sotto sorveglianza. Sono risultati che dimostrano l’efficacia del lavoro svolto».

RIPRODUZIONE RISERVATA