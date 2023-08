Fotografie in Marmilla, ecco “Les Mercedes 240”  

Racconti per scatti e immagini, privilegiando lo sguardo femminile. Con “Les Mercedes 240”, mostra fotografica di Myriam Meloni curata da Sonia Borsato, si apre a Sini il progetto itinerante “Fotografe in Marmilla”, organizzato dall’associazione Su Palatu fotografia e dal Consorzio Due Giare. Venerdì a partire dalle 19, in piazza Eleonora d’Arborea, si terrà la presentazione della mostra, nel corso della serata interverranno anche il sindaco Biagio Atzori, il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda, il presidente dell’associazione “Su Palatu Fotografia” Salvatore Ligios, oltre alla curatrice Sonia Borsato e alla fotografa Myriam Meloni. «Les Mercedes può inizialmente ingannare, apparire ingenuo ma in realtà, come dice la scrittrice Sara Ahmed per la sua scrittura, è un lavoro che parte da un concetto sudato - sostiene la curatrice della mostra - Un concetto è nel mondo, ma è anche una forma di ri-orientare verso un mondo, un modo di capovolgere le cose, una prospettiva diversa della cosa stessa. Più precisamente, un concetto sudato emerge dalla descrizione di come ci si sente a non essere a casa nel mondo, o una descrizione del mondo dal punto di vista di chi non lo sente come casa sua». Alle 22.30 spettacolo musicale, curato da “Palazzo d’Inverno”, di Randagiu Sardu. La mostra in programma a Sini è il quarto appuntamento del progetto “Fotografie in Marmilla”.

