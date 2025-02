Fotografia: la “Distopia” di Valeria Masu a Cagliari 

Domani, alle 18, alla Galleria Siotto, lo spazio espositivo della Fondazione Siotto in via Dei Genovesi 114 a Cagliari, sarà inaugurata la mostra “Distopia” della fotografa Valeria Masu, classe 1992.

Curata da Alice Deledda, e con testo critico di Omar Suboh, sino al 2 marzo la mostra propone 20 fotografie analogiche in bianco e nero in cui l’immaginario si fa specchio di un futuro distopico, sospeso tra blackout e oscurità. Le città falliscono, diventano gusci vuoti, mentre la vita si rifugia lontano dall’urbano, nei margini dimenticati. Gli uccelli, ultimi custodi dell’esistenza, attraversano questi spazi come simboli di resistenza e fragilità. Ogni scatto è un punto al limite del tempo, un invito a leggere un futuro che sembra troppo vicino. Scrive Omar Suboh, nel suo testo di accompagnamento alla mostra: «I paesaggi reinventati da Valeria Masu sono esempi di scrittura solare, come eliografie impresse sulle lastre della mente. Sono la narrazione metafisica della Grande Accelerazione, che corrisponde alla crescita inaudita di emissione di anidride carbonica su scala mondiale: il risultato è il surriscaldamento del pianeta, l’acidificazione degli oceani, la deriva dei continenti, le grandi eruzioni vulcaniche, l’erosione delle alture, l’avanzata o il ritiro dei mari: perché ci siamo sostituiti alla natura».

RIPRODUZIONE RISERVATA