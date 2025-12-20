VaiOnline
Tre minuti di celebrità a Cagliari
21 dicembre 2025 alle 00:30

Fotografi sul podio: al Thotel Felce, Manca Ungari e Frezza 

Si avvia a conclusione il concorso “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, competizione aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza nelle sezioni cinema e fotografia. L’appuntamento è per stasera, alle 17, al Thotel di via dei Giudicati.
Vincitori del ricco montepremi che quest’anno è salito ad oltre 4.000 euro: Franco Felce, fotografo professionista molto noto per i suoi lavori nell’isola, Giuseppe Ungari, attore e già fotografo de L’Unione Sarda, vincitore nella prima edizione della sezione fotografica e pluripremiato come interprete di alcuni lavori del regista Francesco Piras, Domenico Manca, storico fotografo della Regione, attivissimo ancora oggi e collezionista di uno sterminato archivio fotografico esposto di anche al Teatro Massimo di Cagliari in occasione di una grande festa a lui dedicata per il compleanno dei 90 anni, oggi ne ha 97, e il celebre fotografo di gossip per le testate più prestigiose Riccardo Frezza. Tanti anche gli ospiti tra cui la regista Paola Columba e il produttore Fabio Segatori, l’attrice Barbara Pitzianti e l’attore Giuseppe Ignazio Loi nonché Moses Concas.

