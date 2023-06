Fotografi e videomaker invitati a raccontare il territorio 

Un concorso bandito dal Gal Sulcis Iglesiente in collaborazione con una società privata per promuovere l’immagine del territorio. Con tema “Uno sguardo a sud ovest” inserito all’interno del progetto “Vivere il sud ovest” per promuovere le bellezze ambientali, paesaggistiche e culturali del Sulcis Iglesiente. Si partecipa con una fotografia o un videoclip che racconti una parte del territorio. La sfida consiste nel caricare le immagini sul social network Instagram con l’hashtag galsulcisiglesiente. Si può partecipare fino al 20 luglio previa presa visione del regolamento presente sul portale del Gal. In palio un weekend per due persone in una struttura del territorio. (f. m.)

