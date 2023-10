Fotografando Cagliari, raccontare la città in uno scatto 

Riparte il concorso “Fotografando Cagliari”, competizione tra fotografi aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza.

Il contest fotografico dedicato alla città e patrocinato dall’assessorato alla Cultura è stato presentato nel corso di una serata culturale dell’associazione Spazio Aperto, sodalizio organizzatore della kermesse competitiva, che si terrà all’auditorium della Chiesa del Santissimo Crocifisso, in via Zagabria, con ingresso libero e aperto a tutti.

“Fotografando Cagliari” giunge alla sua seconda edizione dopo il debutto del 2022 con un vincitore d’eccezione, Giuseppe Ungari, collaboratore dell’Unione Sarda e anche attore reduce dal successo alla mostra del cinema di Venezia come protagonista del film “Tilipirche” di Francesco Piras.

Le foto dovranno essere realizzate con una fotocamera e dovranno essere incentrate sulla rappresentazione della città in qualunque forma mentre non saranno ammessi scatti su sagre, concerti, processioni ed eventi in generale. I vincitori riceveranno premi in denaro, invece per le menzioni saranno assegnati riconoscimenti speciali.

Della giuria faranno parte lo storico fotografo della Regione Domenico Manca, proprietario di una sterminata collezione di fotografie di grande interesse storico e culturale, e il fotografo professionista Franco Felce.

La scadenza per la presentazione degli elaborati, da inviare esclusivamente alla mail spazioapertosardegna@gmail.com, è il 30 novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA