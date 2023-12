Fotografando Cagliari: i premiati 

Con uno scatto ripreso dai Giardini sotto le mura dove è situata la scultura di Pinuccio Sciola, Ferdinando Mara ha vinto della seconda edizione del concorso “Fotografando Cagliari, ideato da Maurizio Porcelli. La premiazione si è tenuta nel Notorius Cinema in piazza L’Unione Sarda, alla presenza della giuria, composta da Franco Felce, fotografo professionista, Domenica Manca, decano dei fotografi sardi e Giuseppe Ungari, fotografo dell’Unione Sarda e vincitore della prima edizione. Oltre 40 i lavori in gara, molti dei quali arrivati dall’estero e dalla Penisola. Al secondo posto Isabella Congia con una particolare veduta della Sella del Diavolo mentre Giancarlo Esposito ha portato a casa il terzo premio con un lavoro dedicato ad una vista particolare dello skyline del capoluogo. Menzioni speciali a Massimiliano Gherardi, Alberto Piso e Aldo Tronci. Segnalazione speciale per Ivo Zedda.

