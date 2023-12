“Fotografando Cagliari” Chi vincerà il Premio? 

Si avvia a conclusione con la cerimonia di premiazione, in programma domani alle 17.30 al Notorious Cinema in piazza L’Unione Sarda, la seconda edizione del concorso fotografico “Fotografando Cagliari”. Ricca di ospiti prestigiosi, la serata, sostenuta da Regione Sarda, Comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna, vedrà protagonisti i quasi 50 partecipanti da cui scaturirà il vincitore. Tanti i lavori arrivati da tutta Europa. Lo scorso anno aveva trionfato uno scatto di Giuseppe Ungari, fotografo de L’Unione Sarda, che quest’anno sarà in giuria con Maurizio Porcelli ideatore dell’evento. Atteso a Cagliari uno dei grandi maestri della fotografia in Italia, Salvatore Ligios, fondatore de “Su Palatu Fotografia” di Villanova Monteleone, curatore di numerosi progetti prestigiosi, l’ultimo dedicato a San Francesco di Lula in mostra a Nuoro fino al 23 dicembre. L’ingresso è libero.