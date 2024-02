Fotografa la scheda con la preferenza: donna nei guai 

Problemi a Quartu, nel seggio dell’Istituto Primo Levi, dove alcuni elettori non risultavano nelle liste.

Foto al voto nel segreto della cabina elettorale, ignorando il divieto di legge, e annullamento della scheda con annessi guai giudiziari a Torregrande. Una donna è stata tradita del suono della fotocamera del telefonino mentre immortalava la scheda elettorale. Il rumore dello scatto è stato avvertito dai componenti del seggio, che hanno chiesto alla donna di riconsegnare la scheda dove era espresso il voto: è scattato il sequestro e l’annullamento della preferenza. Immediato l’intervento degli agenti di polizia. Alla donna sono state richieste le generalità e ora scatterà la denuncia come prevede la legge. La donna, secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti nella sede del seggio, si sarebbe difesa dicendo di ignorare che ci fosse un divieto di fotografare la scheda. Per il resto la giornata elettorale di ieri si è svolta in modo regolare negli 87 Comuni della provincia. In città invece si sono verificati diversi disagi per quanti, soprattutto anziani, si sono recati a votare nei seggi della scuola media di Piazza Manno. Problemi causati sia dal cantiere aperto per i lavori in corso e anche per la mancanza di scivoli per i disabili.

