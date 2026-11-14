I gatti della colonia felina di via Pertini, a Quartucciu, continuano ad essere in grave pericolo. I rischi ai quali vanno incontro sono dovuti alle auto che sfrecciano ad alta velocità (spesso non fermandosi neanche agli stop), alle corse clandestine notturne e ai petardi sparati dai ragazzini che frequentano la zona. E, come se tutto ciò non bastasse, nel terreno dove c’è la colonia spesso si verificano furti, atti di vandalismo, abbandoni di rifiuti e alcuni cani vengono fatti passeggiare senza guinzaglio.

Una situazione che non è cambiata nonostante le svariate segnalazioni fatte nei mesi scorsi dai volontari che si occupano della colonia quotidianamente. E che per questo hanno deciso di fare qualcosa per cercare di proteggere i mici. «A breve cercheremo di acquistare delle fotocamere e chiederemo alla polizia municipale di poter mettere dei cartelli vicino alla colonia, che avvisino della presenza dei gatti», dichiara Maria Luisa Fiore, una volontaria, «la zona non è purtroppo sicura e faremo quanto in nostro possesso per renderla tale. Inoltre, vorremmo controllare l’area vista la presenza di rifiuti sotto gli alberi che farebbero pensare a smaltimento di refurtiva da parte di qualche ladro».

I gatti sono circa una quindicina, ma il numero tende ad aumentare per via degli abbandoni. Nella colonia ci sono anche le cucce dove ripararsi dal maltempo.

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