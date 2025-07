Foto-trappole  per smascherare gli inquinatori 

Le fototrappole – dopo anni di tira e molla – sono state finalmente attivate. E così, in questi giorni, numerose persone (si parla di una decina in pochi giorni, sarebbero coinvolti sia residenti che turisti) sono state immortalate mentre abbandonavano i rifiuti in alcune delle zone sensibili del territorio di Muravera, in particolare a Colostrai, Feraxi e Costa Rei.

Il servizio, affidato agli agenti della polizia locale, ha così portato all’identificazione e alla denuncia dei trasgressori con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria. «Abbiamo scelto la via della tolleranza zero nei confronti di chi sporca e deturpa il nostro territorio – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu - Grazie all’utilizzo delle fototrappole siamo riusciti a individuare e sanzionare diversi comportamenti illeciti. È un segnale chiaro: chi danneggia l’ambiente deve risponderne davanti alla legge. Continueremo su questa strada, nell’interesse della collettività e del rispetto delle regole».

I controlli proseguiranno a pieno ritmo, accompagnati da verifiche puntuali e dall’applicazione delle sanzioni previste. «L’attività investigativa della polizia locale - ha aggiunto il primo cittadino - ha prodotto risultati concreti che confermano la determinazione del Comune nel tutelare il decoro urbano e l’ambiente, compromessi da atti di inciviltà che danneggiano non solo il paesaggio, ma anche la qualità della vita di cittadini e turisti». L’abbandono dei rifiuti è oggi classificato come reato penale, con conseguenze rilevanti per i responsabili. (g. a.)

