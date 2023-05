Foto, mostra e concorso 

In vista del Festival comunitario 2023, è stato pubblicato l’avviso per la partecipazione al concorso ed esposizione fotografica. Il Festival, organizzato dal Comune, propone il tema “InizioeFine”: il rapporto tra inizio e fine secondo la sensibilità e la libera interpretazione dell’autore. Le immagini potranno essere inoltrate dal 5 giugno fino al 23 luglio, tramite la piattaforma digitale del festival. Durante il concorso è prevista l’esposizione fino a un massimo di 30 fotografie, la scelta verrà affidata a una giuria. Le fotografie selezionate verranno esposte per 15 giorni nel cortile della “Casa eredi Pilloni”. La giuria assegnerà un punteggio per ogni fotografia. I visitatori potranno, invece, esprimere via web un voto per una foto. Tre i premi: 400 euro al primo classificato, 300 al secondo e 200 al terzo. La fotografia più votata dal pubblico sa rà premiata con 250 euro. ( g.pa. )

