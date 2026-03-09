VaiOnline
Olbia.
10 marzo 2026 alle 00:27

Foto intime rubate durante la riparazione 

Non si è mai arresa e adesso i giudici le danno ragione. La donna finita nei siti porno e in miglia di telefonini in tutta Italia (immagini di un rapporto sessuale diffuse senza il suo consenso) ha ottenuto dal gip di Cagliari la riapertura del suo caso. Le foto sarebbero state viste anche in un bar di Olbia e mostrate ai colleghi di lavoro della vittima. E proprio a Olbia sarebbe avvenuta l’intrusione nei sistemi informatici che ha causato danni incalcolabili alla vittima e sulla quale dovranno essere effettuate indagini approfondite. Il giudice, accogliendo la richiesta dei legali della donna, Angelo Merlini e Donatella Corronciu, ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dai pm della Procura distrettuale di Cagliari (competente per materia). Gli indagati sono quattro, qualcuno (non identificato) avrebbe anche chiesto del denaro per trasmettere le immagini porno con i protagonisti riconoscibili. Il gip ha ordinato nuove indagini, con l’acquisizione di dati che saranno richiesti a Meta (Facebook).

Tra la fine del 2022 e la primavera 2023 tantissime persone hanno visto le immagini che ritraggono la donna nel corso di un rapporto sessuale. Il telefono dal quale sarebbero stati prelevati i file era stato consegnato a una terza persona per ragioni professionali, si parla di una riparazione o del trasferimento di contenuti in un altro dispositivo avvenuti in un laboratorio di Olbia. I video sarebbero stati estrapolati da una cartella riservata che qualcuno, con competenze informatiche, ha individuato entrando in un profilo Facebook. Solo Meta può fornire i dati indispensabili per le prove a carico del responsabile della gravissima violazione.

