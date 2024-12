Foto in vetrina e aperitivo sostenibile 

Oggi a Pau si terrà l’evento finale del progetto “Arci”, finanziato dalla Regione con il bando “Beni in Comune”. Iniziative inserite nelle attività del Ceas di Pau, gestito dalla società Stria srls. Nell’area di Pau è stata riqualificata la pineta di Cor’e masoni, nei pressi del campeggio di Sennisceddu. Con il coinvolgimento di tutta la comunità sono state diverse le attività fra cui il restauro di una vecchia capanna dei pastori, attività in natura e la creazione di un giardino della biodiversità. Oggi dalle 18, nella sede del Ceas, ci sarà il resoconto delle attività con una mostra fotografica dedicata al progetto. Alle 20 al caffè letterario “Casa Borrelli”, l’aperitivo sostenibile. «Siamo orgogliosi di portare avanti una serie di attività a Pau attraverso il Ceas – afferma Giovanni Pischedda, responsabile del progetto – Anche l’anno prossimo coinvolgeremo i ragazzi in un gioco di ruolo, chiamato “Sos Clima”». ( g.pa. )

