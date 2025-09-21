Foto hard, la vittima resta sola 

«La mia assistita è vittima due volte, della circolazione dei video e delle foto, che sono state mostrate anche all’interno di locali pubblici. E ora anche della sua decisione, quella di non tacere e di denunciare. Dopo avere scelto di esporre se stessa chiedendo l’apertura di una indagine, ci è stata comunicata la richiesta di archiviazione. Ma la vittima di queste gravissime condotte ha deciso di non arrendersi e abbiamo già depositato la nostra opposizione». Il penalista Angelo Merlini fotografa così la condizione di una donna di 45 anni (residente in un centro dell’hinterland di Olbia), le cui immagini intime (rapporti sessuali filmati con un telefonino) sono state fatte girare in tutta Italia.

Le immagini

I clienti di un pub di Olbia le avrebbero viste su un grande schermo. Non basta, una collega della vittima avrebbe anche mostrato i video anche sul posto di lavoro. La Procura distrettuale di Cagliari (competente per i reati informatici) dopo una complessa indagine (effettivamente sono stati disposti accertamenti su diversi soggetti) ha chiesto l’archiviazione del fascicolo. Si parla dell’impossibilità di trovare le prove della illecita estrazione delle immagini dal telefono della vittima e della loro circolazione prima a Olbia e poi in tutta Italia.

La battaglia

I legali della donna (i penalisti Angelo Merlini e Donatella Corronciu) insistono perché si proceda nei confronti del soggetto che aveva in consegna il telefonino della donna (per ragioni professionali, una revisione tecnica) e avrebbe estrapolato i file hot. Sono stati anche denunciati altri soggetti che avrebbero contribuito alla diffusione del materiale. La Procura distrettuale ipotizza, oltre alla diffusione illecita dei file, l’intrusione nella memoria dello smartphone della vittima. Ma il pm chiede l’archiviazione di tutte le contestazioni. Una decisione che la vittima non accetta.

Scelta coraggiosa

Il penalista Angelo Merlini sta preparando insieme alla collega Donatella Corronciu l’udienza davanti al gip, il giudice dovrà decidere sulla opposizione alla archiviazione. Dice Merlini: «Questa donna merita ammirazione. Sta affrontando con coraggio e dignità una situazione che può schiantare un essere umano. Le immagini sono state fatte circolare e viste negli ambienti che frequenta. Un fatto gravissimo, provato. Andremo avanti perché abbia giustizia».

