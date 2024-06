Foto e documenti del passato per scrivere la storia del paese 

È in programma oggi in Comune l’appuntamento con “Siris ieri e oggi”. Dalle 17.30, le due ragazze impegnate nel Servizio civile con il progetto “Siris ieri e oggi: alla ricerca della nostra identità” presentano quel che hanno iniziato a fare: recuperare foto, racconti, documenti da inserire in un volume, in modo tale da creare una memoria storica di Siris. A seguire spazio anche per l’intrattenimento dedicato ai più piccoli, con la caccia al tesoro nelle vie del paese. «Un progetto molto importante – commenta il sindaco, Emanuele Pilloni - Conoscere la storia del proprio paese è fondamentale affinché la memoria storica sia tramandata ai nostri figli». ( g. pa. )

