Foto di Meloni e Schlein nel forum sessista 

Roma. Non solo attrici, influencer o ragazze della porta accanto. Nella rete dei forum sessisti sono finite anche alcune donne impegnate in politica, persino la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Le loro foto sono state rubate dai social e messe sul web, accompagnate da commenti spesso osceni. Il forum in questione è Phica.eu e la prima a trovarvi proprie immagini è stata la vicesegretaria del Pd del Lazio Valeria Campagna, che ha denunciato il fatto. Poi sono saltate fuori l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, l’ex sottosegretaria dem al Mise Alessia Morani e altre ancora, fino alla scoperta relativa a Meloni e Schlein.

La denuncia

Moretti ha sporto denuncia dopo aver scoperto che il sito «da anni rubava foto e spezzoni delle trasmissioni tv a cui ho partecipato – scrive sui social – per poi modificarle e darle in pasto a migliaia di utenti. Ne è seguito un lungo elenco di commenti osceni che lede non solo la mia sfera emotiva ma anche l’incolumità di tante donne esposte a questa schifosa nuova modalità delle foto postate senza consenso. Quello che mi interessa è che tutte reagiscano e denuncino questi gruppi di piccoli uomini che continuano ad agire impuniti nonostante le tante denunce. Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro e alla violenza».

Le immagini

«Ho scoperto che alcune mie foto sono state pubblicate senza il mio consenso», ha detto Valeria Campagna: «Non solo immagini in costume, ma momenti della mia vita pubblica e privata. Sotto, commenti sessisti, volgari, violenti. Alcuni addirittura parlano di me dal vivo. Oggi sono schifata arrabbiata, delusa. Ma non posso tacere», scrive su Facebook. Indignata anche Alessia Morani: «Denuncerò il sito del forum “Phica” che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna».

Il sito Phica.eu è attivo dal 2005, vi si trovano foto di ragazze di tutti i tipi e nelle situazioni più varie: sedute al bar, all'uscita da scuola o in attesa alla fermata dell'autobus, in costume a bordo piscina, o in una città d'arte. E sotto, i commenti raccapriccianti. Gli scatti più diffusi sono quelli al mare: ragazze che prendono il sole in topless o in altre situazioni private. Di recente anche alcune attrici e influencer hanno denunciato di aver trovato loro foto sul forum.

