Foto di gruppo alla Regione con Efisio Corrias  

In questa fotografia di 60 anni fa tutta la segreteria dell’allora presidente della Regione Efisio Corrias. Con lui Marcello Roberto Marchi che ci ha inviato l’immagine (il secondo da sinistra, vice segretario) e tra gli altri Antonio Abozzi (il primo a destra) poi Mario Massa (segretario particolare), Giovanni Corona (capo dei commessi), le signore Cantone e Licia Perra. Dietro, in borghese, il brigadiere Lorenzo Santiniche comandava il nucleo Carabinieri in servizio presso la Regione. Il primo a sinistra Ranzato e inginocchiato Spanu, i due autisti addetti al presidente.