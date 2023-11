“Foto di Famiglia” Masashi Asada, la vera storia di un uomo che salva i ricordi  

La biografia del fotografo giapponese Masashi Asada rivive nel suo emozionante intreccio con il film di Ryota Nakano “Foto di Famiglia”. In un percorso intimo e toccante, la narrazione giapponese mantiene i suoi saldi principi arricchendosi al contempo di uno stile ben distinguibile. Masashi è il secondogenito di una modesta famiglia nella Prefettura di Mie; la madre fa l’infermiera mentre il padre cura il focolare domestico. Dopo aver ricevuto in regalo una macchina fotografica scopre l’irrefrenabile passione per la fotografia, ma non gli sarà facile inquadrare il proprio futuro e prendersi le giuste responsabilità. Ed ecco che da una confessione del padre nasce una straordinaria intuizione: ritrarre la famiglia nei momenti in cui ciascuno vive il suo desiderio più grande. Ciò lo porterà fino a Tokyo, dove raggiungerà man mano il riconoscimento pubblico e nuovi clienti ansiosi di essere immortalati allo stesso modo. Ma con le disgrazie causate dal terremoto di Tohoku nel 2011 e i problemi di salute che colpiranno il vecchio genitore, Masashi dovrà capire in che modo aiutare la sua gente e tutti coloro che gli stanno a cuore.

Come spesso avviene nel cinema orientale assistiamo ad un racconto che, dalla semplice esposizione degli eventi, non scivola mai in goffe enfatizzazioni. Impressi in un’immagine istantanea, i personaggi svelano situazioni, gioie e battaglie personali in cui ritroviamo noi stessi, in una formula che dalla risata trova naturalmente sbocco verso la commozione. Un capolavoro di sobrietà e dolcezza, capace di conquistare per la vicinanza che instaura fra lo svolgersi della sua trama e le nostre esperienze private. (g. s.)