Foto d’epoca del paese esposte per strada, così si recupera la memoria storica collettiva 

Superare la forma della festa di paese per trasformare la memoria in un motore di coesione sociale attivo tutto l’anno. È la scommessa del comitato di Sant’Isidoro di Lunamatrona, nato nel maggio 2024 sotto la guida della presidente Anna Mallocci, attuale assessora comunale a Sport, Cultura e Spettacolo.

Il cuore del progetto è un percorso di arredo urbano permanente, autofinanziato e in costante espansione, nato da un attento lavoro sul campo: le interviste agli anziani e il recupero di antichi attrezzi agricoli forniti da compaesani ed emigrati.

«Questa memoria», racconta Mallocci, «è servita da serbatoio per le foto storiche in grande formato da installare nelle vie». Le prime sono già in via Vittorio Emanuele III: scatti d'epoca che ritraggono il primo pullman a carbone del 1916 e la vecchia stazione ferroviaria. La parete non è scelta a caso: si trova proprio dove un tempo sorgevano il deposito e la casa del carbone. «Ogni anno», anticipa Mallocci, «aggiungeremo almeno una nuova immagine legata al lavoro nei campi, come la trebbiatura o le tradizioni dell’aia».

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