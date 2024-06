Foto della vittoria nel PalaValery chiuso 

Hanno giocato e vinto in trasferta, come sempre, ma questa volta hanno deciso di festeggiare e di posare per la foto di rito, in quella che dovrebbe essere la loro casa, il Pala Valery, l’impianto all’interno della cittadella sportiva di Is Arenas, distrutto tra l’indifferenza generale.

La squadra di ex giocatori del Basket Quartu, anche quest’anno è stata costretta a giocare tutte le partite sempre in trasferta e, senza mai potersi allenare, ha conquistato il secondo titolo OpenGold 2023/2024 contro il basket Decimo. Da qui la scelta di tornare al Pala Valery dove non mettevano piede dal 2023, e dove non torneranno più.

«Allo stato attuale noi siamo senza un campo» spiega il presidente del basket Quartu Paolo Rosas, «le squadre maggiori in Promozione e la B femminile sono state ospitate dall’Antonianum e dalla Ferrini e sono andate anche a Sinnai. Mentre il mini basket ha trovato alloggio in due palestre scolastiche. Stiamo aspettando che il Comune ci chiarisca le cose». Il Pala Valery «è in condizioni disastrose, in balia di vandali e balordi. Credo che siano salvabili sono le capriate». Alla devastazione generale, negli ultimi tempi si è aggiunta anche la distruzione della porta di ingresso. La copertura invece non c’è da molto, squarciata più volte dai balordi a cui il maltempo aveva poi dato il colpo di grazia.

