Foto con le salme, a processo 

La voglia di apparire nelle situazioni più singolari e il senso del macabro sembrano non aver limiti. Almeno stando alla storia arrivata ieri sul tavolo della giudice del Tribunale di Oristano Paola Bussu che ha aperto il processo per un giovane di Bolotana. L’accusa per Mirco Campus, 48 anni, è vilipendio per essersi fatto immortalare accanto ad alcune salme collocate in pose bizzarre.

La storia

Tutto risale al 2018, quando il Comune per la necessità di recuperare nuovi spazi in cimitero decise di estumulare le salme degli anni Settanta. Affidò l’incarico a una ditta specializzata che aveva il compito di fotografare le salme affinché i parenti le riconoscessero e decidessero per due possibilità: la cremazione oppure per la sepoltura nella terra. Una quarantina le salme estumulate, defunti che erano stati sepolti ormai più di cinquant’anni fa. Durante queste operazioni Campus si era fatto immortalare accanto alla salma di un anziano con in testa un berretto, abbracciandolo, dopo averlo sistemato seduto nella bara con all’interno una bottiglia di birra; in un altro caso sempre Campus compare accanto alla salma di una donna, addirittura in piedi e con una sigaretta in bocca. Questi scatti, che ridicolizzavano i due defunti, erano circolati in paese di cellulare in cellulare, finché erano arrivati anche all’allora assessore ai Servizi cimiteriali Stefano Nieddu che, senza perdere tempo, si presentò dai carabinieri per denunciare la vicenda. I militari di Bolotana avviarono le indagini e individuarono l’uomo ritratto in quelle foto accanto alle salme: per lui scattò l’accusa di vilipendio.

In aula

Ieri l’apertura del processo al palazzo di giustizia di Oristano. Rispondendo alle domande del pm Daniela Muntoni, l’ex assessore Nieddu ha rievocato quella vicenda spiegando che prima di ricevere le foto la voce nel paese circolava con insistenza. Poi, però, alle voci si aggiunsero quegli scatti macabri. Da lì l’immediata denuncia ai militari di Bolotana, il cui comandante dell’epoca, luogotenente Antonio Laezza, è stato sentito in aula sugli accertamenti effettuati. Successivamente la parola è andata al consulente del pm, Marco Sanna, incaricato di esaminare il cellulare del collega dell’imputato per capire se le foto potessero essere state scattate da lui. In una, infatti, appare accovacciato. Dalla verifica eseguita, però, nessun elemento che potesse essere riferito a lui.

Si torna in aula il 3 novembre con l’esame di altri testimoni, fra gli altri quelli citati dalla difesa, l’avvocato Pietro Paolo Calla.

RIPRODUZIONE RISERVATA