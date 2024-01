Foto col morto, operaio in Aula: chiedo scusa, non volevo offendere  

Poche parole ripetute in Aula. «Quelle foto mi sono state fatte. Non era mia intenzione offendere nessuno e, se ho offeso qualcuno, porgo le mie scuse a tutti». Brevissime dichiarazioni spontanee con cui Mirko Campus, operaio 48 anni di Bolotana, ieri mattina ha cercato di chiarire la propria posizione rispetto alla vicenda clamorosa degli scatti che lo ritraggono insieme alle salme, appena estumulate nel cimitero del paese. È accusato di «vilipendio di cadavere per essersi fatto fotografare accanto ad alcune salme, spostate dalla bara e in pose bizzarre e insolite» con l’aggravante di «aver abusato della relazione di prestazione d’opera» ha aggiunto ieri la pm Daniela Muntoni. Poco prima davanti alla giudice Paola Bussu ha testimoniato un altro operaio che aiutava la ditta di Salvatore Manconi, incaricata dal Comune di Bolotana di occuparsi dell’estumulazione di alcune salme degli anni Settanta. Il testimone ha chiarito che il titolare della ditta dava indicazioni precise e fotografava le salme per poi mostrare le immagini ai parenti per il riconoscimento, mentre Campus apriva le bare e poi toglieva i vestiti ai cadaveri. La difesa con l’avvocato Pietro Paolo Callà ha comunicato che Campus ha presentato una denuncia contro ignoti per le affermazioni secondo cui il 45enne avrebbe manipolato le salme mettendo sigarette e bottiglie di birra in bocca. E ancora per le immagini a colori circolate nei social. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA