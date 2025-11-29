VaiOnline
Villaspeciosa
30 novembre 2025 alle 00:22

Foto antiche per tenere viva la memoria 

Il Comune di Villaspeciosa chiede ai cittadini di recuperare le foto antiche del paese e dei loro antenati. «Nel progetto “Vivere la terra”, organizzato ogni anno dall’Unione dei Comuni, abbiamo deciso di dedicare delle risorse per fare delle gigantografie delle fotografie storiche – spiega il sindaco Gianluca Melis –. Sceglieremo una ventina di foto che saranno esposte nelle vie del paese». Un’iniziativa che punta alla valorizzazione del centro. «Per la Giunta – continua Melis – è molto importante la nostra memoria storica. Stiamo raccogliendo immagini storiche che raccontino la vita del nostro paese, le persone, i luoghi, le tradizioni, gli eventi e i momenti di comunità». Le foto, dicono dal Comune, saranno semplicemente prese in prestito, digitalizzate e restituite subito ai proprietari, con la massima cura e attenzione. «Ringrazio tutti per il prezioso contributo nel mantenere viva la memoria del nostro paese», conclude il sindaco. ( l. e. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

