Foti ministro, corsa alle caselle vacanti 

Tommaso Foti sostituisce Raffaele Fitto agli Affari europei e, a cascata, si apre la partita del sottogoverno. Il neo ministro, infatti, da ieri non è più capogruppo di FdI a Montecitorio. Al suo posto, Galeazzo Bignami, che a sua volta lascia libera la casella del viceministero dei Trasporti. Dove però arriverà comunque un uomo del partito della premier: in corsa anche l’attuale presidente della commissione Trasporti alla Camera Salvatore Deidda. Anche se, trapela in serata, per i posti di sottogoverno vacanti la valutazione dovrebbe essere fatta con il nuovo anno, in una logica più complessiva di riequilibri anche in vista del valzer delle presidenze di commissione di metà legislatura, attesa in primavera.

La giornata

Ieri, la conferma della nomina di Foti è arrivata quando al Quirinale era già tutto pronto: Foti si è presentato da Sergio Mattarella, visibilmente emozionato, per giurare nel giorno in cui Fitto ha preso possesso dei suoi nuovi uffici a Bruxelles. «Ha un bel compito...», gli ha sorriso il capo dello Stato, che ha posto fin dall'inizio grandissima attenzione al dossier più delicato che eredita il neoministro emiliano, quello del Pnrr. Ma Foti avrà tutte le deleghe, niente spacchettamenti ha deciso Giorgia Meloni che ha chiuso la partita in tempi rapidissimi - come aveva già fatto con la staffetta Sangiuliano-Giuli - e cambiato il meno possibile nel suo esecutivo. Per la premier «Foti è tra le migliori risorse e saprà lavorare con la stessa meticolosità di Fitto». Nonostante i litigi che sono «inciampi fisiologici», ha ribadito la premier in una intervista serale su Rete 4, «il governo non cadrà». E a chi come Nicola Fratoianni dice che l'Italia «va capovolta», la premier ribatte che «gli italiani l'hanno già capovolta, il 25 settembre 2022 quando hanno mandato a casa la sinistra».

In serata, gli auguri a Foti dei due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, che nei giorni scorsi avevano assicurato di non avere pretese sulla casella lasciata libera da Fitto.

