Fosso della Noce, un altro no 

Canalone, l’eterno tormentone. L’opera da 5 milioni di euro, che dovrebbe mitigare il rischio idrogeologico nella vallata del Fosso della Noce, torna a tallonare il percorso del sindaco Giuseppe Mascia dopo aver aleggiato su quello del predecessore, tra proteste e raccolte firme contrarie all’intervento. Al coro degli avversari del microtunneling, con cui si intende disostruire i terrapieni di viale Trento e Trieste evitando una potenziale alluvione, si sono aggiunte nei giorni scorsi anche Italia Nostra ed Earth Gardeners.

L’incontro

Le associazioni hanno incontrato il primo cittadino a Palazzo Ducale contestando proprio una delle architravi su cui si poggia l’operazione voluta dai Civici guidati da Gian Vittorio Campus nella scorsa consiliatura. «I due rilevati - si legge nel progetto licenziato - essendo privi di luci di passaggio, rappresentano un ostacolo al regolare defluire delle acque naturali». La conseguenza, ed è uno dei motivi con cui si giustifica il valore di Hi4 nella valle, il più pericoloso, porterebbe in caso di piena, continua il documento, ad “allagamenti e innalzamento dei tiranti idrici teoricamente sino alle quote dei piani viari”. Il buio di terra e flora evocato dagli ingegneri, e anche in uno studio di assetto idraulico della variante al Piano di Assetto Idrogeologico del 2021, non trova però corrispondenza nella tesi di Italia Nostra ed Earth Gardeners. «I due terrapieni presentano - hanno detto al sindaco- ancora oggi delle luci passanti, perfettamente agibili e in ottimo stato di conservazione per Viale Trieste, e attualmente occluse, ma forse ancora ben conservate, per Viale Trento». No, ribadiscono quindi, al microtunneling di cui denunciano “l’onerosità e l’invasività”. La soluzione è altrove: «Perseguire la mitigazione del rischio attraverso la rigenerazione della capacità drenante della Valle».

Il sindaco ha risposto come già fatto in consiglio comunale di non voler fare lavori massivi. Concetto che potrebbe confermare in un altro super-intervento palesatosi sulla carta dopo una gestazione lunga almeno 10 anni. Si parla della messa in sicurezza delle aree attraversate dal Rio San Giovanni, nel tratto che si sviluppa lungo la "Valle dell'Eba Giara" e compreso tra Via Sorso e Viale Sicilia, in cui il corso d'acqua è costituito da un canale artificiale tombato. Un’operazione importante per cui, sembrerebbe, siano in arrivo le risorse economiche.

