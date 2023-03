Fosso della Noce: «Si valuti l’impatto» 

Sul Fosso della Noce gli ecologisti chiedono si faccia la Valutazione di impatto ambientale. È il Gruppo d’Intervento giuridico ad aver presentato, nei giorni scorsi, un’istanza specifica sul progetto del Comune coinvolgendo diversi enti, dai ministeri di Cultura e Ambiente fino alla Soprintendenza per Archeologia e Belle arti di Sassari. Una richiesta che arriva sulla scia delle proteste e critiche promosse dal comitato di quartiere Cappuccini e da alcuni docenti universitari sulla realizzazione dell’opera che, secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale, mitigherà il rischio idrogeologico classificato al momento nella zona con il pericoloso livello di Hi4. Un intervento da cinque milioni di euro, coi fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, per cui è stato emanato un bando di gara che scadrà il prossimo giovedì. Ora però il GrIG chiede, si legge nella nota diffusa sul punto, il “procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A”, la valutazione di impatto ambientale, “perché costituisce un momento imprescindibile per verificare i reali impatti sull’ambiente, eventuali alternative e modifiche migliorative”. Proprio la scorsa settimana i progettisti e i tecnici del Comune hanno chiarito, in IV commissione, che l’uso del cemento sarà limitato alla zona dei parcheggi e ribadito la valenza naturalistica del progetto. (e.fl.)

