Fosso della Noce, si ricomincia 

No al canalone ma è meglio non fidarsi. Due giorni fa il sindaco, dopo mesi di frasi a mezza bocca, scolpisce a chiare lettere il suo intento: nessuna opera di mitigazione del rischio idrogeologico nel Fosso della Noce. O, perlomeno, non nella forma annunciata dalla precedente amministrazione e ritenuta dai comitati cittadini un intollerabile “ecomostro”. E proprio con loro, nella Sala Conferenze di Palazzo Ducale, Mascia sconfessa l’iniziativa dei Civici voluta dall’ex primo cittadino Campus. «Il progetto di chi ci ha preceduto - dichiara - non è compatibile con la nostra aspettativa di preservare le specificità ambientali dell’area, di tutelarne le biodiversità e di favorirne la valorizzazione e la fruizione da parte della comunità». Ma se cassa l’idea finanziata con 5 milioni di euro del Pnrr e già appaltata non nega il rischio idrogeologico a cui vuole però accompagnare una riqualificazione dell’area, così da poterla riclassificare all’interno del Piano di assetto idrogeologico.

L’assemblea

Le sue parole vengono riferite, la stessa sera, nell’incontro in viale Umberto con i soci delle associazioni ambientaliste che hanno avversato il programma con petizioni, marce e sit-in. Fioccano gli applausi anche perché il sindaco strizza l’occhio al processo partecipativo sostenendo che lancerà “un concorso di idee, per decidere tutti assieme come tornare in possesso delle nostre valli e connetterle al contesto urbano”. Iniziativa lodevole, si concorda in modo unanime ma qualcuno avanza qualche dubbio e fa un passo indietro sul trionfalismo esibito. E non volendo dare carta bianca, né abbassare le armi su una battaglia durata più di un anno, prepara una diffida alla realizzazione dell’opera. Uno step ulteriore per fermare qualsiasi ripensamento e da presentare in attesa che giunga, dopo mesi di attesa, l’esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che si aspetta dalla Regione. Proprio l’Ente che aveva fatto le pulci al “canalone” chiedendo approfondimenti e invitando a sentire i pareri della Soprintendenza. Intanto il sindaco ha tirato fuori l’altro asso dalla manica, accennato nelle linee programmatiche, della città dei parchi, da abbinare alle opere necessarie in cantiere e alla messa in sicurezza della valle. Parole, per ora, che i comitati aspettano si traducano in realtà, allontanando una volta per sempre l’ombra del “canalone”.

RIPRODUZIONE RISERVATA