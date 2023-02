Fosso della Noce: «Sì alla sicurezza, no al canale» 

«Vogliamo la sicurezza ma non in questo modo». Il comitato di quartiere dei Cappuccini si mobilita, ieri da viale Trieste con un centinaio di manifestanti, contro l’opera progettata dal Comune per ridurre o eliminare il rischio idrogeologico nel Fosso della Noce. «Prevedono un canale da mille metri, – spiega Nicola Ribichesu, vicepresidente dell’associazione, – da viale Umberto all’ex vivaio comunale, e intendono realizzarlo con mezzi che non so se queste zone potranno reggere. Come vedete viale Trieste sta già sprofondando». La paura della tenuta dei terrapieni va di pari passo con la presunta cementificazione della valle. «Questo è il polmone verde del centro, – protesta Rita, residente in zona da 68 anni, – una conca piena di alberi e giardini che vogliono rovinare per sempre».

Espliciti i cartelli esposti, coi parallelismi tra Attila e il sindaco Campus per cui invece l’opera è improcrastinabile. A preoccuparlo le conseguenze, in potenza disastrose sull’area, di uno dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi. «Nessuno nega il pericolo, – afferma Bachisio Mameli, abitante dei Cappuccini da 35 anni, – ma non lo si affronti con concezioni vecchie come l’uso del cemento». I presenti si spostano poi nella Sala Angioy della Provincia dove, descritte dal presidente del comitato, Uccio Virdis, vengono descritte le slide del progetto redatto dai tecnici dell’amministrazione comunale. «Noi ci batteremo, – sostiene Virdis, – se la città ci sosterrà, per sospendere questo intervento». Da Palazzo Ducale però, come comunicato nei giorni scorsi, non è prevista nessuna marcia indietro.

